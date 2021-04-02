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Стежимо за ситуацією на українсько-російському кордоні і згодні з Україною: МЗС Німеччини про ескалацію Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні і підтримують Україну, яка прагне до деескалації. Про це заявив глава міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас в телефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою, передає УНН з посиланням на Twitter МЗС ФРН.

Цитата

"Ми стежимо за ситуацією на українсько-російському кордоні, і ми згодні з Україною: зараз потрібна деескалація, щоб не ставити під загрозу режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні МЗС.

Що було раніше

Міністр закордонних справ України раніше сьогодні обговорив з державним секретарем у закордонних справах та справах співдружності націй і розвитку Великої Британії Домініком Раабом дії Російської Федерації, яка здійснює не тільки військову ескалацію на сході України і в Криму, але і відчутну ескалацію.

Нарощування сил РФ біля українського кордону

Головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

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