Стежимо за ситуацією на українсько-російському кордоні і згодні з Україною: МЗС Німеччини про ескалацію Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні і підтримують Україну, яка прагне до деескалації. Про це заявив глава міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас в телефонній розмові з українським колегою Дмитром Кулебою, передає УНН з посиланням на Twitter МЗС ФРН.
Цитата
"Ми стежимо за ситуацією на українсько-російському кордоні, і ми згодні з Україною: зараз потрібна деескалація, щоб не ставити під загрозу режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні МЗС.
Що було раніше
Міністр закордонних справ України раніше сьогодні обговорив з державним секретарем у закордонних справах та справах співдружності націй і розвитку Великої Британії Домініком Раабом дії Російської Федерації, яка здійснює не тільки військову ескалацію на сході України і в Криму, але і відчутну ескалацію.
Нарощування сил РФ біля українського кордону
Головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.