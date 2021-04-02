Следим за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: МИД Германии об эскалации России

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 43205 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 61409 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107498 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143262 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194795 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193069 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279021 просмотра

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2 марта, 18:15 • 326574 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157834 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 143134 просмотра

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Следим за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: МИД Германии об эскалации России

Следим за ситуацией на украинско-российской границе и согласны с Украиной: МИД Германии об эскалации России

Киев  •  УНН

 • 27469 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Германия следит за ситуацией на украинско-российской границе и поддерживают Украину, которая стремиться к деэскалации. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на Twitter МИД ФРГ.

Цитата

“Мы следим за ситуацией на украинско-российской границе, и мы согласны с Украиной: сейчас нужна деэскалация, чтобы не ставить под угрозу режим прекращения огня”, — говорится в сообщении МИД.

Что было ранее

Министр иностранных дел Украины ранее сегодня обсудил с государственным секретарем по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Домиником Раабом действия Российской Федерации, которая осуществляет не только военную эскалацию на востоке Украины и в Крыму, но и ощутимую эскалацию.

Наращивание сил РФ возле украинской границы

Главнокомандующий ВС Украине Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. 

Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных. 

Украинские Национальные Новости

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