Степанов за рік зробив те, що "валили" протягом 20 років - Виноград

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Епідеміолог, доктор медичних наук, експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград у ефірі одного з телеканалів розкритикувала чутки про можливе звільнення очільника МОЗ Максима Степанова, інформує УНН.

Цитата

“Давайте оцінимо реально: людина за рік зробила те, що „валили“ протягом 20 років і зробили це в момент, коли просто критично тяжка ситуація... Так, сьогодні дуже легко критикувати, а може давайте станемо до купи, зробимо роботу, а потім будемо критикувати? Поміняєте (міністра — ред.), а ви певні, що хтось дасть раду ліпше? Я не політик, я епідеміолог, але в обсягах захисту від біологічних загроз сьогодення, від того, що зараз є в Україні, було зроблено максимум... Ви забули, що не профінансували лікарів, їхню зарплатню, і ви забули, що не дали гроші на вакцину? То які сьогодні розмови, до кого? До Верховної ради, яка не дала гроші, чи до міністра, якому не дали гроші?”, — зауважила Виноград.

Деталі

Епідеміолог наголосила, що наразі ситуація в Україні з протидією пандемії COVID-19 стабільна завдяки професійним діям Міністерства охорони здоров’я та його керівництва.

“Навіть коли я йшла (в МОЗ — ред.) на запрошення міністра, я сказала, що якщо буду не згодна, добровільно сама швиденько піду, бо не хочу бути в тій команді в якій не буде належно робитися роботи... Ви подивіться, кожного тижня вакцина за вакциною отримується, ви що думаєте, що вакцинами до кінця хтось захиститься? Просто рік люди в інших державах дуже чітко витримували протиепідеміологічні заходи, бо мали епідслужбу, яку потрібно зараз створювати. Я вам хочу сказати, що бачу сильного організатора охорони здоров’я, я бачу сильну людину, яка переживає, відповідальна і робить по максимуму у цій ситуації”, — вважає Наталія Виноград.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Федір Веніславський розповів, що питання відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова не мало та не знайде підтримки у Верховній Раді. До того ж, за його словами, глава МОЗ робить все, що від нього вимагають обставини і дозволяють виділені фінансові ресурси в складних умовах пандемії COVID-19.

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