Степанов за год сделал то, что "валили" в течение 20 лет - Виноград

Цитата

“Давайте оценим реально: человек за год сделал то, что „валили“ в течение 20 лет и сделал это в момент, когда просто критически тяжелая ситуация... Да, сегодня очень легко критиковать, а может давайте будем вместе, сделаем работу, а потом будем критиковать? Поменяете (министра — ред.), а вы уверены, что кто-то даст совет лучше? Я не политик, я эпидемиолог, но в объемах защиты от биологических угроз настоящего, от того, что сейчас есть в Украине, было сделано максимум... Вы забыли, что не профинансировали врачей, их зарплату, и вы забыли, что не дали деньги на вакцину? Так какие сегодня разговора, к кому? В Верховную Раду, которая не дала деньги, или к министру, которому не дали деньги?”, — отметила Виноград.

Детали

Эпидемиолог подчеркнула, что сейчас ситуация в Украине с противодействием пандемии COVID-19 стабильна благодаря профессиональным действиям Министерства здравоохранения и его руководства.

“Даже когда я шла (в Минздрав — ред.) по приглашению министра, я сказала, что если буду не согласна, добровольно сама быстренько уйду, потому что не хочу быть в той команде в которой не будет должным образом делаться работа... Вы посмотрите, каждую неделю вакцина за вакциной получается, вы что думаете, что вакцинами до конца кто-то защитится? Просто год люди в других государствах очень четко выдерживали противоэпидемические мероприятия, потому что имели эпидслужбу, которую нужно сейчас создавать. Я вам хочу сказать, что вижу сильного организатора здравоохранения, я вижу сильного человека, который переживает, ответственного и делает по максимуму в этой ситуации”, — считает Наталья Виноград.

Дополнение

Напомним, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова не имело и не найдет поддержки в Верховной Раде. К тому же, по его словам, глава Минздрава делает все, что от него требуют обстоятельства и позволяют выделены финансовые ресурсы в сложных условиях пандемии COVID-19.