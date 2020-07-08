Степанов розповів, за яким принципом підбирав людей до медради МОЗ

"Коли ми підбирали людей в медичну раду - звичайно, я брав у цьому безпосередню участь. Мені потрібна була достатньо дієва медична рада. Тобто ви, мабуть, розумієте, що вона не може складатися із 100-200 людей. Це був такий, дуже важкий процес, тому що, на превелике щастя, у нашій країні дуже багато дійсно класних лікарів… Тому ми склали той склад, який є на сьогоднішній день. Але це не означає, що питання, які буде розглядати медична рада, вони будуть торкатися виключно тих спеціалізацій, у яких є спеціалістами ті чи інші: або Ольга Голубовська, або Тодуров, або Лазоришинець, або інші люди, які увійшли до складу медичної ради", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що йдеться про весь комплекс проблемних питань, які є у медицині, у тому числі і щодо дитячої діагностики. За його словами, дитяча діагностика є також важливою.

"Більш того, до складу ради входить також головний лікар районної лікарні, головний лікар обласної лікарні - для того, щоб ми могли охопити весь спектр. Тому не хвилюйтесь: всі без виключення питання, які зараз є проблемними, які потребують вирішення у нашій медицині - вони всі будуть розглядатися у той чи інший спосіб, в тому числі - на медичній раді", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Степанов створив медраду при МОЗ для реформування системи охорони здоров’я.