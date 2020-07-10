Степанов розповів про самоізоляцію осіб, які прибули разом з хворими на COVID-19 з країн "червоної зони"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Туристи, які повертаються з країн "червоної зони" з пасажирами, у яких виявили COVID-19, мають пройти 14-денну самоізоляцію. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Те, що стосується контактних осіб, які прибули. Якщо вони контактували з хворим на коронавірусну хворобу, то цей алгоритм дій... він у нас чітко прописаний, що ця людина буде на самоізоляції з відповідним тестуванням протягом 14 днів. 14 днів - тому що інкубаційний період передбачає 14 днів", - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи будуть проходити самоізоляцію туристи, якщо у когось із пасажирів під час повернення із "червоної зони" виявлять коронавірусну хворобу.
Нагадаємо, Степанов пояснив, як можна прискорити вихід із самоізоляції після повернення з країн "червоної зони".