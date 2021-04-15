Степанов розповів, куди скаржитись хворим на COVID-19 у випадку неналежного лікування

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"У нас створений контакт-центр МОЗ: 0800 60 20 19 – це його номер. Якщо у вас виникають будь-які проблеми – телефонуйте за цим номером, щоб ми могли дуже швидко і фахово розібратися. Спеціально для цих цілей ми й створили цей номер. Мало того – на цьому номері завжди чергують наші лікарі, які зможуть надати фахову консультацію", - зазначив Степанов.

Деталі

Міністр охорони здоров'я також закликав хворих на COVID-19 не зволікати зі зверненням до свого сімейного лікаря.

"Тому що у нас у всіх різне уявлення щодо свого стану – хтось сильно хвилюється, а хтось, навпаки, думає, що все більш-менш нормально, а потім поступає у тяжкому стані. Тому краще одразу звертатися до лікаря", - підсумував Степанов.

Доповнення

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація із коронавірусом в Україні поступово стабілізується – епідемія іде на спад.