Степанов прибув на Львівщину з робочим візитом

"Щодо мого візиту на Львівщину: зараз я перебуваю у клінічній лікарні швидкої допомоги міста Львова. Тут є команда, головний лікар, який очолює цей заклад – Олег Самчук, який розвиває трансплантацію... У квітні було створено відповідне відділення трансплантації, було створено відділення кардіохірургії, було створено інші відділення, які регулюють питання трансплантології і вже з того часу, тут було зроблено 4 трансплантації нирок і одна трансплантація серця. У нас дуже проста мета: ми хочемо, щоб за два-три роки у нашій країні була трансплантаційна незалежність", - зазначив він.

За його словами, він також планує відвідати Львівську обласну клінічну лікарню.

"Де також є потужності щодо трансплантації, є інші проблеми, хочу поспілкуватися з лікарями. А також (відвідати - ред.) Львівський онкологічний регіональний лікувальний діагностичний центр - теж для того, щоб подивитися, поспілкуватися з лікарями для того, щоб рухати й далі реформу, для того, щоб вона була зрозумілою. Окрім того, після обіду заплановано наради у Львівській обласній державній адміністрації, окрім багатьох питань, на порядку денному буде стояти питання щодо імунізації, вакцинації нашого населення. Тому що дуже сильно знизився рівень охоплення щеплення, в різних регіонах ситуація по-різному – від 3 до 27% є зниження, і Львівська область знаходиться у антилідерах за цими показниками", - додав міністр.

Нагадаємо, кількість трансплантацій кісткового мозку в Україні планують збільшити у чотири рази у порівнянні з 2019 роком. Минулого року в Охматдиті провели лише 21 трансплантацію.