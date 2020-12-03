Степанов пояснив, яку суму витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого

"У цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні...у нас тариф закладено (на хіміотерапію - ред.) - 17 тис. 834 грн. Окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що цієї суми коштів хворим не вистачає.

Нагадаємо, у МОЗ хочуть закріпити базову ставку в 60 тис. грн на лікування онкохворих.