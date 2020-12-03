Степанов пояснив, яку суму витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Цього року на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні Міністерство охорони здоров’я витрачає 17 тис. 834 грн. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні...у нас тариф закладено (на хіміотерапію - ред.) - 17 тис. 834 грн. Окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано", - повідомив Степанов.
Він зазначив, що цієї суми коштів хворим не вистачає.
Нагадаємо, у МОЗ хочуть закріпити базову ставку в 60 тис. грн на лікування онкохворих.