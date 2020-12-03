Степанов пояснив, яку суму витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого

ukru
06:32 • 24326 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 79152 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 104795 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 110983 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 100621 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 110567 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 87752 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102044 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 118191 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145460 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
92 %
757 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

18 березня, 21:38 • 23908 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 42440 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 34359 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 66609 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 77926 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 24298 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 93085 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 321424 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 254636 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 348125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 78650 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 113655 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 114065 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 110817 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 124238 перегляди
Актуальне
Степанов пояснив, яку суму витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого

Степанов пояснив, яку суму витрачає МОЗ на лікування одного онкохворого

Київ • УНН

 • 13412 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Цього року на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні Міністерство охорони здоров’я витрачає 17 тис. 834 грн. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У цьому році ми витрачаємо на лікування одного хворого при онкологічному захворюванні...у нас тариф закладено (на хіміотерапію - ред.) - 17 тис. 834 грн. Окрім того, держава ще виділяє додатково лікарські засоби, які закуповуються централізовано", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що цієї суми коштів хворим не вистачає.

Нагадаємо, у МОЗ хочуть закріпити базову ставку в 60 тис. грн на лікування онкохворих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.25
Bitcoin
$83,250.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,051.40
Ethereum
$1,939.06