Степанов пояснив, що робити у разі відмови в проведенні безкоштовного тесту на COVID-19

"Я інколи отримую звернення, коли є непорозуміння або небажання робити безкоштовно ПЛР-тестування... Людину кудись відправляють, говорять робити тест за власний рахунок, це все недопустимо, тому я прошу вас звертатися у такому випадку або на "гарячу лінію" департаментів охорони здоров’я, або на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров’я. І в кожному такому випадку ми будемо розбиратися. Якщо у вас є відповідні симптоми коронавірусної хвороби, ви звертаєтеся до сімейного лікаря, або у вас важкий стан, у такому випадку на екстрену медичну допомогу, і вам при цих клінічних симптомах повинні безкоштовно приїхати та зробити тест", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19.