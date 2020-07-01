Степанов пояснив, що робити у разі відмови в проведенні безкоштовного тесту на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян звертатися на "гарячу лінію" міністерства або департаментів охорони здоров’я, якщо у них є симптоми захворювання на COVID-19, а їм відмовляють у безкоштовному тестуванні. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я інколи отримую звернення, коли є непорозуміння або небажання робити безкоштовно ПЛР-тестування... Людину кудись відправляють, говорять робити тест за власний рахунок, це все недопустимо, тому я прошу вас звертатися у такому випадку або на "гарячу лінію" департаментів охорони здоров’я, або на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров’я. І в кожному такому випадку ми будемо розбиратися. Якщо у вас є відповідні симптоми коронавірусної хвороби, ви звертаєтеся до сімейного лікаря, або у вас важкий стан, у такому випадку на екстрену медичну допомогу, і вам при цих клінічних симптомах повинні безкоштовно приїхати та зробити тест", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19.