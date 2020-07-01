Степанов пояснил, что делать в случае отказа в проведении бесплатного теста на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал граждан обращаться на "горячую линию" министерства или департаментов здравоохранения, если у них есть симптомы заболевания COVID-19, а им отказывают в бесплатном тестировании. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я иногда получаю обращения, когда есть недоразумение или нежелание делать бесплатно ПЦР-тестирование... Человека куда-то отправляют, говорят делать тест за свой счет, это все недопустимо, поэтому я прошу вас обращаться в таком случае или на "горячую линию" департаментов охраны здоровья, или на "горячую линию" Министерства здравоохранения. И в каждом таком случае мы будем разбираться. Если у вас есть соответствующие симптомы коронавирусной болезни, вы обращаетесь к семейному врачу, или у вас тяжелое состояние, в таком случае на экстренную медицинскую помощь, и вам при этих клинических симптомах должны бесплатно приехать и сделать тест", - отметил он.
Напомним, в Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19.