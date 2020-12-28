Степанов пояснив, чому в Україні зменшуються обсяги ПЛР-тестування на COVID-19

"За минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок захворюваності на COVID-19. Позаминулого тижня ця кількість була – 70 327. Методом ПЛР було зроблено 203 954 тестування. Це тільки методом ПЛР. За позаминулий тиждень - 250 417. Нібито впало, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати у тому числі тести на антиген – експрес-тести, Це тести, які за 15 хвилин робляться", - сказав Степанов.

За його слова, за минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антигену експрес-тестами була 58 тисяч 63 тестування.

"Позаминулого тижня ця кількість становила 34 тисячі 58. Кількість хворих, яка була виявлена під час тестування експрес-тестами – це понад 14 тисяч людей. Вона вся лягла у нашу статистику по захворюваності", - розповів Степанов.