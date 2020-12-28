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Степанов объяснил, почему в Украине уменьшаются объемы ПЦР-тестирования на COVID-19

Киев • УНН

 • 20942 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что падение количества ПЦР-тестирования на COVID-19 связано с применением экспресс-тестов на антиген коронавируса. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Степанов объяснил, почему в Украине уменьшаются объемы ПЦР-тестирования на COVID-19

"За прошедшую неделю было выявлено 59 381 случай заболеваемости COVID-19. На позапрошлой неделе это количество было - 70 327. Методом ПЦР было сделано 203 954 тестирования. Это только методом ПЦР. За позапрошлую неделю - 250 417. Якобы упало, с чем это связано? Мы начали применять в том числе тесты на антиген - экспресс-тесты, это тесты, которые за 15 минут делаются", - сказал Степанов.

По его слова, за прошедшую неделю количество сделанных тестов на выявление антигена экспресс-тестами было 58 тысяч 63 тестирования.

"На позапрошлой неделе это количество составляло 34 тысяч 58. Количество больных, которое было обнаружено при тестировании экспресс-тестами - это более 14 тысяч человек. Оно все легло в нашу статистику по заболеваемости", - рассказал Степанов.

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