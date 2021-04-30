Степанов пояснив, чому опоненти збирають підписи за його відставку

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“Я очолюю галузь, яка не живе тільки COVID-19. Ми рухаємося вперед по багатьох питаннях. Кому це заважає? У кожного свої приводи. Комусь заважає, що я заявив, що поки Степанов міністр (російська вакцина — ред.) „Спутнік“ не буде зареєстрований на території України. Комусь заважає, що Степанов говорить про те, що ви лікарів за 30 років перетворили в рабів — по-іншому не скажеш, якщо подивитися на їхню заробітну плату. І я вимагаю підвищення зарплати через підвищення видатків на медицину”, — впевнений Степанов.

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Глава МОЗ зауважив, що неправдива та викривлена інформація, яку поширюють опоненти, створює перешкоди в роботі відомства.

“Але я витримаю, тому що знаю: в цій країни можна побудувати нормальну медицину, медицину, яка дійсно буде допомагати, і в людей не буде страху захворіти. Щоб вони були впевнені, що де б вони не знаходилися, їм нададуть цю медичну допомогу”, — наголосив він.