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Степанов пояснив, чому опоненти збирають підписи за його відставку

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що попри розвиток медичної системи не лише у сфері протидії COVID-19, окремі політичні сили невдоволені його діяльністю на посаді через низку причин. Про них він розповів у ефірі політичного ток-шоу “Народ проти з Наташею Влащенко”, інформує УНН.

Цитата

“Я очолюю галузь, яка не живе тільки COVID-19. Ми рухаємося вперед по багатьох питаннях. Кому це заважає? У кожного свої приводи. Комусь заважає, що я заявив, що поки Степанов міністр (російська вакцина — ред.) „Спутнік“ не буде зареєстрований на території України. Комусь заважає, що Степанов говорить про те, що ви лікарів за 30 років перетворили в рабів — по-іншому не скажеш, якщо подивитися на їхню заробітну плату. І я вимагаю підвищення зарплати через підвищення видатків на медицину”, — впевнений Степанов.

Деталі

Глава МОЗ зауважив, що неправдива та викривлена інформація, яку поширюють опоненти, створює перешкоди в роботі відомства.

“Але я витримаю, тому що знаю: в цій країни можна побудувати нормальну медицину, медицину, яка дійсно буде допомагати, і в людей не буде страху захворіти. Щоб вони були впевнені, що де б вони не знаходилися, їм нададуть цю медичну допомогу”, — наголосив він.

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