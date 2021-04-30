Степанов объяснил, почему оппоненты собирают подписи за его отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что несмотря на развитие медицинской системы не только в сфере противодействия COVID-19, отдельные политические силы недовольны его деятельностью на посту из-за ряда причин. О них он рассказал в эфире политического ток-шоу “Народ против с Наташей Влащенко”, информирует УНН.
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“Я возглавляю отрасль, которая живет не только COVID-19. Мы движемся вперед по многим вопросам. Кому это мешает? У каждого свои поводы. Кому-то мешает, что я заявил, что пока Степанов министр (российская вакцина — ред.) „Спутник“ не будет зарегистрирована на территории Украины. Кому-то мешает, что Степанов говорит о том, что вы врачей за 30 лет превратили в рабов — по-другому не скажешь, если посмотреть на их заработную плату. И я требую повышения зарплаты из-за повышения расходов на медицину”, — уверен Степанов.
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Глава Минздрава отметил, что ложная и искаженная информация, которую распространяют оппоненты, создает помехи в работе ведомства.
“Но я выдержу, потому что знаю: в этой стране можно построить нормальную медицину, медицину, которая действительно будет помогать, и у людей не будет страха заболеть. Чтобы они были уверены, что где бы они ни находились, им предоставят эту медицинскую помощь”, — подчеркнул он.