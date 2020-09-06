Степанов повідомив, якою вважає "справедливу зарплату" для лікарів

"Якщо ми говоримо про лікаря, то після інтернатури нам здається, що лікар повинен отримувати заробітну плату починаючи з 20-25 тисяч гривень. Тоді це буде дійсно справедлива заробітна плата. Ці розрахунки ми подали Міністерству фінансів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, як повідомив Президент України Володимир Зеленський, в Україні необхідно виправляти несправедливу ситуацію з різним рівнем заробітних плат серед лікарів різних ланок медицини.