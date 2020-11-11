Степанов назвав максимальну кількість ліжок, яку можна виділити для хворих на COVID-19

"У нас є загальна кількість ліжок, які ми можемо максимально відвести під лікування хворих на COVID-19. Спочатку ми рахували, що 30%, зараз ми взяли всі можливості нашої системи і це 50% від усього ліжкового фонду за виключенням пологових будинків, онкології… Ця кількість складає 83 тисячі ліжок, от все, більше бути не може, ні за яких обставин", - сказав Степанов.

За його словами, всі ці ліжка облаштовують киснем.

"Я хочу зауважити, що відповідне рішення уряду місцевій владі, щодо кисню було видано в постанові уряду ще 12 серпня за ініціативою МОЗ", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні ліжка в установах охорони здоров'я 1-й хвилі для пацієнтів з підозрою або діагнозом COVID-19 заповнені більш ніж на 70% вже в десяти областях, найбільше - в Полтавській, Рівненській та Одеській областях.