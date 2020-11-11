Степанов: МОЗ не є розпорядником "коронавірусного фонду"

"Міністерство охорони здоров'я не є розпорядником коронавірусного фонду. Фондом оперативно розпоряджається Міністерство фінансів, рішення приймається Кабінетом міністрів", - сказав Степанов.

За його словами, відразу, коли приймалися рішення, МОЗ давали всі потреби, які були необхідні.

"Ми брали кошти на цю потребу і витрачали ці кошти в тому числі й на обладнання лабораторій… Важко не помітити, що з 200 тестів на добу ми перейшли до 50 тисяч на добу. Виходячи з нашого графіку з двох складових – постачання обладнання з одного боку, з іншого – навчання персоналу, ми знаємо, що вийдемо мінімум на 75 тисяч ПЛР-тестів на добу до кінця року", - розповів Степанов.

Окрім того, Степанов додав, що кошти, які були розподілені на дорожнє будівництво, уряд спрямував на потреби МОЗ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом.