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Степанов: ДП “Медзакупівлі” не в змозі провести закупівлю вакцини від COVID-19

Степанов: ДП “Медзакупівлі” не в змозі провести закупівлю вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 27125 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Державне підприємство “Медзакупівлі” не в змозі провести закупівлю вакцини від COVID-19, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі політичного ток-шоу "Народ проти" з Наташею Влащенко, інформує УНН.

Цитата:

“Ми через Crown Agents закуповуємо деякі лікарські засоби, зокрема і вакцини, оскільки наш покупець безпосередньо ДП МОЗ України не в змозі, я це вам професійно заявляю, здійснити таку складну закупівлю. Коментувати в ФБ — це так, але після коментарів в ФБ вакцина не з’являється”, — заявив Степанов.

Деталі

Очільник МОЗ вважає, що ДП “Медзакупівлі” не може повноцінно виконувати свої функції.

“Що стосується ДП "Медичні закупівлі“, зрозуміло, що це гарний інструмент, який намальований на папері. Вони повинні нормально виконувати свої функції для того, щоб їм потім не задавали питання, чому ми це робимо через Crown Agents, а не через українське підприємство. Але підприємство, яке в минулому році із 483 лікарських засобів не закупило 108 (25%), а це для онкології лікарські засоби, для лікування туберкульозу — тобто серйозні речі”, — зауважив Степанов.

Доповнення

Нагадаємо, МОЗ звинувачує державне підприємство “Медзакупівлі” у зриві держзакупівель життєво важливих медпрепаратів майже на 1 млрд грн.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я за підсумками 2020 року вважає неефективною діяльність ДП “Медзакупівлі”, адже воно провалило 103 тендери на закупівлю ліків.

Глобальний фонд з боротьби з туберкульозом і СНІДом також стурбований діяльністю української держкомпанії “Медзакупівлі України”. 

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