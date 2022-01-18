Стефанішина обговорила з главою МЗС Канади посилення військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина обговорила з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі посилення військової допомоги Україні. Про підсумки розмови йдеться на сайті уряду, передає УНН.
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“17 січня Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілася з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Сторони обговорили питання стримування збройної агресії Росії, підтримку євроатлантичних прагнень України та співпрацю України і Канади в безпековому та оборонному секторах”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Як заявила Стефанішина, забаганки Кремля будуть збільшуватись, як тільки Путін відчує, що західні демократії йдуть на поступки.
“Спочатку Росія поставила ультиматум, що Україна не повинна стати членом НАТО, потім умови змінилися, і Кремль почав вимагати гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу у Східній Європі, ще згодом — повернення НАТО до стану 1997 року. Росія також вимагає припинити спільні військові навчання на території України, тож апетит диктувати неприйнятні умови зростатимуть. Агресор не може висувати умови допоки не розпочне деескалацію, забезпечить дотримання режиму припинення вогню та допоки російські війська не покинуть нашу територію”, — відзначила вона.
Віце-премʼєр-міністр наголосила, що для стримування подальшої ескалації потрібно чітко сформувати наступні кроки та запобіжні заходи. Продовження та введення більш жорстких санкцій є одним із необхідних інструментів для попередження військової загрози з боку Кремля.
“Ми прагнемо посилення двосторонньої співпраці з Канадою, США та Великою Британією у військовому та оборонному секторах. Це в інтересах всіх демократичних країн, щоб обороноздатність України зміцнювалася і ми могли дати відсіч загрозі з боку східного “сусіда”, — зазначила Стефанішина.
Зі свого боку міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі підтвердила єдність країн-членів НАТО у підтримці України та запевнила у продовженні плідної співпраці Канади з Україною.
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, прибула в Україну, де вже встигла зустртись з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Вона перебуватиме з візитом в Україні 17-18 січня на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Контекст
Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.