Стефанчук запевнив, що про збільшення зарплати нардепів не йдеться

Цитата

"Зараз народні депутати отримуюють таку саму заробітну плату як у 2021-му, 2020-му роках. Ні про які збільшення заробітної плати депутатів не йдеться", - повідомив Стефанчук.

Нагадаємо

Верховна Рада внесла зміни до постанови про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України.

У документі було запропоновано дозволити фінансувати надбавки для нардепів із коштів держбюджету, які надійдуть до скарбниці України як допомогу міжнародних партнерів.