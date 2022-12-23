Стефанчук запевнив, що про збільшення зарплати нардепів не йдеться
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Нардепи отримуюють таку ж заробітну плату як і минулого року, ні про які збільшення не йдеться. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Зараз народні депутати отримуюють таку саму заробітну плату як у 2021-му, 2020-му роках. Ні про які збільшення заробітної плати депутатів не йдеться", - повідомив Стефанчук.
Нагадаємо
Верховна Рада внесла зміни до постанови про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України.
У документі було запропоновано дозволити фінансувати надбавки для нардепів із коштів держбюджету, які надійдуть до скарбниці України як допомогу міжнародних партнерів.