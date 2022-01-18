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Стався спалах коронавірусу та корости: 33 українських політв’язнів утримують у СІЗО Ростова в антисанітарії

Стався спалах коронавірусу та корости: 33 українських політв’язнів утримують у СІЗО Ростова в антисанітарії

Київ • УНН

 • 24884 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У російському СІЗО в Ростові-на-Дону, де утримують українських політв’язнів, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости. Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Цитата

“У СІЗО-1 міста Ростова-на Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости — небезпечного захворювання шкіри. Про це стало відомо від адвоката українських громадян”, — повідомила Денісова.

Деталі

За словами омбудсмена, від початку пандемії COVID-19 вона систематично вимагає від країни-окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту наших співгромадян у місцях позбавлення волі. Втім звернення залишаються без відповідного реагування.

Крім того, від адвокатів Денісова постійно отримує інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я.

“Вищевказані дії є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також фахову лікарську допомогу, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, — заявила Денісова.

“Вкотре звертаю увагу на те, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на країну-окупанта РФ є вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв’язнів”, — додала вона.

Нагадаємо

Російська Федерація за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями переслідує 130 громадян України, із них 121 особа перебуває в ув’язненні.

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