Произошла вспышка коронавируса и чесотки: 33 украинских политзаключенных содержат в СИЗО Ростова в антисанитарии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В российском СИЗО в Ростове-на-Дону, где содержат украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки. Об этом в Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
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“В СИЗО-1 города Ростова-на Дону, где незаконно содержится 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи. Об этом стало известно от адвоката украинских граждан”, — сообщила Денисова.
Детали
По словам омбудсмена, с начала пандемии COVID-19 она систематически требует от страны-оккупанта РФ обеспечить средствами индивидуальной защиты наших сограждан в местах лишения свободы. Впрочем обращения остаются без соответствующего реагирования.
Кроме того, от адвокатов Денисова постоянно получает информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.
“Вышеуказанные действия являются грубым нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным советами ООН. Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также профессиональную врачебную помощь, в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, и Федерального закона РФ от 21.11.2011№ 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, — заявила Денисова.
“В очередной раз обращаю внимание на то, что поддержка наших сограждан со стороны международного сообщества и усиление давления на страну-оккупанта РФ крайне важны для освобождения всех украинских политзаключенных”, — добавила она.
Напомним
Российская Федерация по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследует 130 граждан Украины, из них 121 человек находится в заключении.