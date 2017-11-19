Ставка акцизу на алкоголь із 2011 року виросла на 300% - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За останні 6 років зростання ставок акцизу на лікеро-горілчані вироби становило майже 300%, що, в свою чергу, спровокувало, значну тінізацію ринку алкогольних напоїв. Про це в коментарі УНН розповів нардеп, автор законопроекту про зниження акцизів Геннадій Чекіта.
За його словами, таку негативну тенденцію можна пояснити відразу кількома причинами.
"Чому так відбувається? Все просто. По-перше, не враховується динаміка змін індексу споживчих цін. По-друге, за збільшенням цін гальмують темпи зростання зарплат українців. По-третє, піднімати акцизи без зростання мінімальних роздрібних цін на алкоголь - не просто безглуздий задум, це акція вандалізму проти легального ринку", - сказав він.
Нардеп зазначив, що якщо уряд і далі буде необдумано підвищувати акцизи на алкоголь, це лише погіршить ситуацію на ринку.
"Що ми можемо отримати в результаті настільки необдуманої політики? Більшість українців просто не зможуть купувати легально вироблену продукцію, і обсяги виробництва різко скоротяться. Вже зараз 40% ринку алкоголю знаходиться в тіні.
Звучить парадоксально, але ця цифра буде рости і далі саме завдяки підвищенню акцизів (а за останні шість років зростання ставок становило майже 300%)", - зазначив Чекіта.
Політик додав, що найбільш ефективною, згідно експертних розрахунків, є ставка акцизного податку на рівні 105,80 грн за літр 100% спирту.
"Саме ця цифра відповідає індексу споживчих цін, рівню доходів українців і зможе згенерувати максимальну кількість надходжень до дохідної частини бюджету", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.
А за словами глави Податкового комітету ВР Южаніної, через високі акцизи бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.
З цієї ж причини, як розповіла генеральний директор компанії "Eastern Beverage Trading" Ольга Івушкіна, якісний алкоголь в ЄС доступніший, ніж в Україні.