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Ставка акцизу на алкоголь із 2011 року виросла на 300% - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. За останні 6 років зростання ставок акцизу на лікеро-горілчані вироби становило майже 300%, що, в свою чергу, спровокувало, значну тінізацію ринку алкогольних напоїв. Про це в коментарі УНН розповів нардеп, автор законопроекту про зниження акцизів Геннадій Чекіта.

За його словами, таку негативну тенденцію можна пояснити відразу кількома причинами.

"Чому так відбувається? Все просто. По-перше, не враховується динаміка змін індексу споживчих цін. По-друге, за збільшенням цін гальмують темпи зростання зарплат українців. По-третє, піднімати акцизи без зростання мінімальних роздрібних цін на алкоголь - не просто безглуздий задум, це акція вандалізму проти легального ринку", - сказав він.

Нардеп зазначив, що якщо уряд і далі буде необдумано підвищувати акцизи на алкоголь, це лише погіршить ситуацію на ринку.

"Що ми можемо отримати в результаті настільки необдуманої політики? Більшість українців просто не зможуть купувати легально вироблену продукцію, і обсяги виробництва різко скоротяться. Вже зараз 40% ринку алкоголю знаходиться в тіні.

Звучить парадоксально, але ця цифра буде рости і далі саме завдяки підвищенню акцизів (а за останні шість років зростання ставок становило майже 300%)", - зазначив Чекіта.

Політик додав, що найбільш ефективною, згідно експертних розрахунків, є ставка акцизного податку на рівні 105,80 грн за літр 100% спирту.

"Саме ця цифра відповідає індексу споживчих цін, рівню доходів українців і зможе згенерувати максимальну кількість надходжень до дохідної частини бюджету", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, податковий комітет ВР відмовився піднімати акцизи на алкоголь.

А за словами глави Податкового комітету ВР Южаніної, через високі акцизи бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.

З цієї ж причини, як розповіла генеральний директор компанії "Eastern Beverage Trading" Ольга Івушкіна, якісний алкоголь в ЄС доступніший, ніж в Україні.

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