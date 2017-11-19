Ставка акциза на алкоголь с 2011 года выросла на 300% - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За последние 6 лет рост ставок акциза на ликеро-водочные изделия составил почти 300%, что, в свою очередь, спровоцировало, значительную тенизацию рынка алкогольных напитков. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп, автор законопроекта о снижении акцизов Геннадий Чекита.
По его словам, такую негативную тенденцию можно объяснить сразу несколькими причинами.
“Почему так происходит? Все просто. Во-первых, не учитывается динамика изменений индекса потребительских цен. Во-вторых, за увеличением цен тормозят темпы роста зарплат украинцев. В-третьих, поднимать акцизы без роста минимальных розничных цен на алкоголь – не просто бессмысленная затея, это акция вандализма против легального рынка”, - сказал он.
Нардеп отметил, что если правительство и дальше будет необдуманно повышать акцизы на алкоголь, это лишь усугубит ситуацию на рынке.
“Что мы можем получить в результате столь необдуманной политики? Большинство украинцев просто не смогут покупать легально произведенную продукцию, и объемы производства резко сократятся. Уже сейчас 40% рынка алкоголя находится в тени.
Звучит парадоксально, но эта цифра будет расти и дальше именно благодаря повышению акцизов (а за последние шесть лет рост ставок составил почти 300%)”, - отметил Чекита.
Политик добавил, что наиболее эффективной, согласно экспертных расчетов, является ставка акцизного налога на уровне 105,80 грн за литр 100% спирта.
“Именно эта цифра соответствует индексу потребительских цен, уровню доходов украинцев и сможет сгенерировать максимальное количество поступлений в доходную часть бюджета”, - отметил он.
Как сообщал УНН, налоговый комитет ВР отказался поднимать акцизы на алкоголь.
А по словам главы Налогового коммитета ВР Южаниной, из-за высоких акцизов бюджет недополучил 1,5 млрд грн.
По этой же причине, как рассказала генеральный директор компании "Eastern Beverage Trading" Ольга Ивушкина, качественный алкоголь в ЕС доступней, чем в Украине.