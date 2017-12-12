Ставицького викликали на допит до ГПУ на 28 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького на 28 грудня 2017 року. Про це йдеться в оприлюдненій ГПУ повістці, передає УНН.
Як зазначається у повістці, Ставицький має прибути до ГПУ о 9:30 28 грудня цього року для проведення слідчих та інших процесуальних дій в процесуальному статусі підозрюваний, у кримінальному провадженні №42015000000002833 від 25.12.2015 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001) КК України.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство майже завершило всі кримінальні провадження, які стосуються найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича.
Як повідомляв УНН, Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийняла рішення про припинення міжнародного розшуку екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького.