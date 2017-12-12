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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 27760 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103884 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119013 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103914 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106259 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Ставицкого вызвали на допрос в ГПУ на 28 декабря

Ставицкого вызвали на допрос в ГПУ на 28 декабря

Киев  •  УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого на 28 декабря 2017 года. Об этом говорится в обнародованном ГПУ повестке, передает УНН.

Как отмечается в повестке, Ставицкий должен прибыть в ГПУ в 9:30 28 декабря этого года для проведения следственных и других процессуальных действий в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве №42015000000002833 от 25.12.2015 по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001) УК Украины.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие почти завершило все уголовные производства, касающихся ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении международного розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

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