Ставицкого вызвали на допрос в ГПУ на 28 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого на 28 декабря 2017 года. Об этом говорится в обнародованном ГПУ повестке, передает УНН.
Как отмечается в повестке, Ставицкий должен прибыть в ГПУ в 9:30 28 декабря этого года для проведения следственных и других процессуальных действий в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве №42015000000002833 от 25.12.2015 по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 УК Украины в редакции Закона от 05.04.2001) УК Украины.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие почти завершило все уголовные производства, касающихся ближайшего окружения экс-президента Виктора Януковича.
Как сообщал УНН, Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении международного розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.