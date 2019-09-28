Став відомий стан постраждалих в аварії з автобусом на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Постраждалі, які потрапили до лікарні внаслідок аварії автобуса на Черкащині, перебувають у тяжкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомили у Центральній районній лікарні міста Жашкова.
“Трьох постраждалих забрали в Умань. 55-річний чоловік з закритою черепно-мозковою травмою, переломом ребер та травмою хребта помер у лікарні. У тяжкому стані зі струсом головного мозку та іншими травмами перебувають в лікарні ще 4 особи. 67-річна жінка перенесла травматичну ампутацію зубів”, — повідомили у лікарні.
Всі інші постраждалі перебувають в лікарні із травмами середньої тяжкості. Загалом у лікарні перебуває 8 постраждалих. У лікарні встановлюють особи людей та повідомляють родичів.
Нагадаємо, що на трасі Київ-Одеса в Жашківськом районі сьогодні о 09:00 ранку сталася ДТП, у якій постраждало 11 людей.
Раніше УНН повідомляв, із 11 постраждалих внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні на трасі Київ-Одеса біля Жашкова, одна людина померла в лікарні.