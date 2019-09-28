Стало известно состояние пострадавших в аварии с автобусом в Черкасской области

"Трое пострадавших забрали в Умань. 55-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер и травмой позвоночника скончался в больнице. В тяжелом состоянии с сотрясением головного мозга и другими травмами находятся в больнице еще 4 человека. 67-летняя женщина перенесла травматическую ампутацию зубов", - сообщили в больнице.

Все остальные пострадавшие находятся в больнице с травмами средней тяжести. Всего в больнице находятся 8 пострадавших. В больнице устанавливают личности людей и сообщают родственникам.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса в Жашковского района сегодня в 09:00 утра произошло ДТП, в котором пострадало 11 человек.

Ранее УНН сообщал, что из 11 пострадавших в результате ДТП, которое произошло сегодня на трассе Киев-Одесса возле Жашкова, один человек скончался в больнице.



