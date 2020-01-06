Став відомим третій учасник "Фіналу чотирьох" Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Чемпіон України южненський “Хімік” оформив вихід у “Фінал чотирьох” Кубку України з баскетболу, інформує УНН з посиланням на прес-службу южненців.
У домашній грі проти “Тернопіль-ТНЕУ” южненці не дали гостям жодних шансів, захопивши ініціативу з перших хвилин матчу — 86:61. У першій грі “Хімік” також переміг — 86:76.
Дабл-даблом відзначився Льюїс Салліван, на його рахунку 19 очок і 13 підбирань.
В заключній чвертьфінальній парі відбувся перший поєдинок. “Дніпро” обіграв “Запоріжжя” — 75:66. Доля путівки в наступний етап визначиться у другому матчі цих команд.
Нагадаємо, що крім “Хіміка” до “Фіналу чотирьох” також вийшли БК “Київ-Баскет” і БК “Одеса”.