Стал известен третий участник “Финала четырех” Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Чемпион Украины “Химик” оформил выход в “Финал четырех” Кубка Украины по баскетболу, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу южненцев.
В домашней игре против “Тернополь-ТНЭУ” южненцы не дали гостям никаких шансов, захватив инициативу с первых минут матча — 86:61. В первой игре “Химик” также победил — 86:76.
Дабл-дабл отличился Льюис Салливан, на его счету 19 очков и 13 подборов.
В заключительной четвертьфинальной паре состоялся первый поединок. “Днепр” обыграл “Запорожье” — 75:66. Судьба путевки в следующий этап определится во втором матче этих команд.
Напомним, что кроме “Химика” в “Финал четырех” также вышли БК “Киев-Баскет” и БК “Одесса”.