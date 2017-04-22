Став відомим склад матчів у протистоянні Кубка Федерацій між Україною та Німеччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Штутгарті відбулося жеребкування матчу плей-оф Першої Світової групи Кубка Федерації між збірними Німеччини та України. Про це повідомляє Тенісний портал України, передає УНН.
Сьогодні першими на корт вийдуть перша ракетка України Еліна Світоліна і Юлія Гергес, потім між собою зіграють Леся Цуренко і лідер збірної Німеччини Ангелік Кербер.
На наступний день у першому матчі зустрінуться лідери збірних — Еліна Світоліна і Ангелік Кербер, потім на корт вийдуть Леся Цуренко і Юлія Гергес.
На парний матч заявлені Кіченок/Савчук (Україна) — Зігмунд/Віттхефт (Німеччина).
Додамо, що стартовий поєдинок учасниць розпочнеться сьогодні о 13:00 за київським часом.