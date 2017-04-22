Став відомим склад матчів у протистоянні Кубка Федерацій між Україною та Німеччиною

Сьогодні першими на корт вийдуть перша ракетка України Еліна Світоліна і Юлія Гергес, потім між собою зіграють Леся Цуренко і лідер збірної Німеччини Ангелік Кербер.

На наступний день у першому матчі зустрінуться лідери збірних — Еліна Світоліна і Ангелік Кербер, потім на корт вийдуть Леся Цуренко і Юлія Гергес.

На парний матч заявлені Кіченок/Савчук (Україна) — Зігмунд/Віттхефт (Німеччина).

Додамо, що стартовий поєдинок учасниць розпочнеться сьогодні о 13:00 за київським часом.