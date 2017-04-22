Стал известен состав матчей в противостоянии Кубка Федераций между Украиной и Германией

Сегодня первыми на корт выйдут первая ракетка Украины Элина Свитолина и Юлия Гергес, затем между собой сыграют Леся Цуренко и лидер сборной Германии Кербер.

На следующий день в первом матче встретятся лидеры сборных — Элина Свитолина и Кербер, затем на корт выйдут Леся Цуренко и Юлия Гергес.

На парный матч заявлены Киченок / Савчук (Украина) — Зигмунд / Виттхефт (Германия).

Добавим, что стартовый поединок участников начнется сегодня в 13:00 по киевскому времени.