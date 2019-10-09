Став відомим перший учасник 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Після матчів кваліфікації визначився перший учасник 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Два поєдинки 1/16 фіналу встигли зіграти “Тернопіль-ТНЕУ” та “Золотой Вєк” з Кропивницького.
Один з фаворитів Вищої ліги розібрався з кропивничанами, які цього сезону виступають у Першій лізі.
У першому матчі кропивничани виграли стартову і заключну десятихвилинки зустрічі, однак поразка у другій чверті з різницею у 20 пунктів — 10:30, стала ключовою і принесла у підсумку перемогу господарям — 80:64.
У другому матчі гості знову спричинили більш досвідченому супернику багато проблем. Однак зачепитися за щось більше гравцям “Золотого Вєка” не вдалося. У підсумку поразка — 82:71.
Додамо, що стадія 1/8 фіналу Кубку продовжиться 20 жовтня матчем між “Політехніком” та “Харківськими Соколами”.