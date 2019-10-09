Стал известен первый участник 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. После матчей квалификации определился первый участник 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Два поединка 1/16 финала успели сыграть “Тернополь-ТНЭУ” и “Золотой Век” из Кропивницкого.
Один из фаворитов Высшей лиги разобрался с кропивничанами, которые в этом сезоне выступают в Первой лиге.
В первом матче кропивничане выиграли стартовую и заключительную десятиминутки встречи, однако поражение во второй четверти с разницей в 20 пунктов — 10:30, стало ключевым и принесло в итоге победу хозяевам — 80:64.
Во втором матче гости снова вызвали более опытному сопернику много проблем. Однако зацепиться за что-то более игрокам “Золотого века” не удалось. В итоге поражение — 82:71.
Добавим, что стадия 1/8 финала Кубка продолжится 20 октября матчем между “Политехник” и “Харьковским Сокола”.