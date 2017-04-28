Статус учасника бойових дій отримали майже 200 тис. військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі майже 199 тис. 500 військовослужбовців отримали статус учасника бойових дій. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Всього з початку АТО відзнаками Міністерства оборони України нагороджено 38 тисяч 783 особи, статус учасника бойових дій отримало майже 199 тисяч 500 осіб", - сказав він.
Крім того, минулого тижня близько 350 учасників АТО отримали статус учасника бойових дій, а 34 військовослужбовці ЗСУ було нагороджено відзнаками та цінними подарунками.
Нагадаємо, Міноборони заявило про зменшення витрат на озброєння завдяки аудиту.