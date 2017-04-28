Статус участника боевых действий получили почти 200 тыс. военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе почти 199 тыс. 500 военнослужащих получили статус участника боевых действий. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"Всего с начала АТО отличия Министерства обороны Украины награждены 38 тыс. 783 человека, статус участника боевых действий получило почти 199 тыс. 500 человек", - сказал он.
Кроме того, на прошлой неделе около 350 участников АТО получили статус участника боевых действий, а 34 военнослужащих ВСУ был награжден знаками отличия и ценными подарками.
Напомним, Минобороны заявило об уменьшении расходов на вооружение благодаря аудиту.