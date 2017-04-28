Статус участника боевых действий получили почти 200 тыс. военных

"Всего с начала АТО отличия Министерства обороны Украины награждены 38 тыс. 783 человека, статус участника боевых действий получило почти 199 тыс. 500 человек", - сказал он.

Кроме того, на прошлой неделе около 350 участников АТО получили статус участника боевых действий, а 34 военнослужащих ВСУ был награжден знаками отличия и ценными подарками.

Напомним, Минобороны заявило об уменьшении расходов на вооружение благодаря аудиту.