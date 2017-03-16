Статус експорту птиці до ЄС не змінювався — Держпродспоживслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Статус експорту до Європейського союзу української птиці та продукції птахівництва не змінювався. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
"Держпродспоживслужба наголошує, що Виконавчим Рішенням Комісії ЄС №2017/151 від 27.01.2017 Європейським Союзом було внесено зміни в Додаток І до Регламенту ЄС №798/2008 та визнано заходи щодо регіоналізації території України при виникненні грипу птиці", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, як наголошується, було відновлено ввезення до ЄС м’яса птиці та продукції птахівництва з України за винятком Одеської, Херсонської та Чернівецької областей, де були зафіксовані випадки захворювання на високопатогенний грип птиці, про що повідомлялось раніше.
Як повідомляв УНН, у низці країн, зокрема Європейського союзу, заборонили ввезення птиці з України через грип.