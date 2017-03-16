Статус экспорта птицы в ЕС не менялся - Госпродпотребслужба

"Госпродпотребслужба отмечает, что Исполнительным Решением Комиссии ЕС №2017/151 от 27.01.2017 года Европейским Союзом были внесены изменения в Приложение I к Регламенту ЕС №798/2008 и признан меры по регионализации территории Украины при возникновении гриппа птицы", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечается, был восстановлен ввоз в ЕС мяса птицы и продукции птицеводства из Украины за исключением Одесской, Херсонской и Черновицкой областей, где были зафиксированы случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы, о чем сообщалось ранее.

Как сообщал УНН, в ряде стран, в частности Европейского союза, запретили ввоз птицы из Украины из-за гриппа.