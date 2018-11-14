Стартував продаж квитків на матч Туреччина - Україна: ціни від 50 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Стартував продаж квитків на товариський матч між збірними Туреччини та України. Про це повідомляє офіційний сайт Турецької футбольної федерації, передає УНН.
Квитки продаються в трьох цінових категоріях: 30 турецьких лір (150 грн), 15 турецьких лір (75 грн), та 10 турецьких лір (50 грн).
"Одна людина може купити максимум 4 квитки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, товариський матч Туреччина – Україна відбудеться в Анталії 20 листопада.