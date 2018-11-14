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Стартував продаж квитків на матч Туреччина - Україна: ціни від 50 грн

Стартував продаж квитків на матч Туреччина - Україна: ціни від 50 грн

Київ • УНН

 • 11180 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Стартував продаж квитків на товариський матч між збірними Туреччини та України. Про це повідомляє офіційний сайт Турецької футбольної федерації, передає УНН.

Квитки продаються в трьох цінових категоріях: 30 турецьких лір (150 грн), 15 турецьких лір (75 грн), та 10 турецьких лір (50 грн).

"Одна людина може купити максимум 4 квитки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, товариський матч Туреччина – Україна відбудеться в Анталії 20 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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