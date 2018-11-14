Стартовала продажа билетов на матч Турция - Украина: цены от 50 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Стартовала продажа билетов на товарищеский матч между сборными Турции и Украины. Об этом сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации, передает УНН.
Билеты продаются в трех ценовых категориях: 30 турецких лир (150 грн), 15 турецких лир (75 грн) и 10 турецких лир (50 грн).
"Один человек может купить максимум 4 билета", - говорится в сообщении.
Напомним, товарищеский матч Турция - Украина состоится в Анталии 20 ноября.