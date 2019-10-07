Стартувала реєстрація на третю сесію “ЗНО в магістратуру”: хто може подати документи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Розпочалася реєстрація на третю сесію єдиного вступного іспиту з іноземної мови — її можуть пройти ті вступники в магістратуру, які не склали ЄВІ під час основної чи додаткової сесій або ж хочуть скласти цей іспит повторно, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
Реєстрація триватиме з 7 до 15 жовтня 2019 року на базі приймальних комісій вишів, які проводять додатковий прийом в магістратуру. Сам іспит відбудеться 5 листопада в 9 містах — Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську, Києві, Львові, Слов’янську, Одесі, Херсоні, Харкові.
Підтвердженням реєстрації є екзаменаційний листок, який вступник отримує у виші. Окрім того, на відміну від основної третя сесія є платною, тому для участі у ній необхідно сплатити на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти вартість послуги з проведення вступних випробувань — 495 гривень. Якщо ж вступник не сплатить ці кошти впродовж 5 робочих днів із дня завершення реєстрації, його заявку буде скасовано.
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Результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати тільки 2019 року і тільки для навчання на контракті.
Нагадуємо, що складати “ЗНО в магістратуру” з іноземної мови потрібно вступникам на спеціальності галузей знань “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), “Соціальні та поведінкові науки”, “Журналістика”, “Право”, “Сфера обслуговування”, “Міжнародні відносини”, “Культура і мистецтво” (крім мистецьких спеціальностей), “Богослов’я”, “Управління та адміністрування”, “Інформаційні технології”, “Публічне управління та адміністрування”.