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Стартовала регистрация на третью сессию "ВНО в магистратуру": кто может подать документы

Киев • УНН

 • 10440 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Началась регистрация на третью сессию единого вступительного экзамена по иностранному языку - ее могут пройти те поступающие в магистратуру, не сдавшие ЕВЭ во время основной или дополнительной сессий или хотят сдать этот экзамен повторно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Стартовала регистрация на третью сессию "ВНО в магистратуру": кто может подать документы

Регистрация продлится с 7 до 15 октября 2019 года на базе приемных комиссий вузов, которые проводят дополнительный прием в магистратуру. Сам экзамен состоится 5 ноября в 9 городах - Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Славянске, Одессе, Херсоне, Харькове.

Подтверждением регистрации является экзаменационный лист, который абитуриент получает в вузе. Кроме того, в отличие от основной третья сессия является платной, поэтому для участия в ней необходимо оплатить на счет Украинского центра оценивания качества образования стоимость услуги по проведению вступительных испытаний - 495 гривен. Если же абитуриент не оплатит эти средства в течение 5 рабочих дней со дня завершения регистрации, его заявка будет отменена.

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Результаты третьей сессии ЕВЭ можно будет использовать только 2019 году и только для обучения на контракте.

Напоминаем, что сдать "ВНО в магистратуру" по иностранному языку нужно поступающим на специальности отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания" , "Международные отношения", "Культура и искусство" (кроме художественных специальностей), "Богословие", "Управление и администрирование", "Информационные технологии", "Публичное управление и администрирование".

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