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Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики

Стартувала найбільша в історії експедиція з вивчення Арктики

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Найбільша в історії наукова експедиція вирушає до Арктики для вивчення клімату. У п'ятницю, 20 вересня, німецький криголам під назвою "Полярна зірка" (Polarstern) відчалив від берега у норвезькому місті Тромсе та відправився в Арктику. Його супроводжує російське судно "Академік Федоров". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

В експедиції під назвою MOSAiC (Многопрофільна дрейфуюча обсерваторія з вивчення арктичного клімату) беруть участь близько 600 дослідників із 17 країн. Вартість проєкту склала 140 мільйонів євро, половину з яких сплатила Німеччина. "Це відбувається, це дійсно відбувається. Найбільша арктична експедиція ось-ось почнеться (...) Ця мрія здійснилася після стількох років важкої праці", - сказав керівник експедиції Маркус Рекс на пресконференції за кілька годин до відправлення.

Криголам попрямує в центральну Арктику. За два тижні він має відшукати велику крижину, на якій буде розміщено наукову базу. Вона буде дрейфувати у невідомому напрямку протягом року. На ній по черзі будуть працювати групи науковців. Флот з чотирьох криголамів з Росії, Китаю та Швеції, а також літаки і вертольоти забезпечать зміну екіпажу та обслуговуватимуть експедицію.

Головними завданнями експедиції буде збір даних, які "терміново необхідні для розуміння нашого клімату", повідомив Маркус Рекс, додавши, що клімат в Арктиці є найбільш невизначеним, а потепління там відбувається найшвидшими темпами. Також дослідники будуть вивчати види риб, які живуть у водах Арктики.

Нагадаємо, у російській частині Арктики колишня полярна станція зникла разом з льодовиком.

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