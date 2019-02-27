Старшокласник забив вітчима, бо той не дав грошей на продукти

На момент скоєння злочину юнак вчився в 11 класі у Світловодську. Він жив разом із матір’ю, вітчимом і нареченою. Співмешканець матері проживав у їхньому домі близько десяти років.

У день вбивства хлопець попросив у вітчима грошей на продукти, той відмовив і порадив самому влаштуватися на роботу.

Чоловік був нетверезим. Між ним і неповнолітнім виникла сварка, яка згодом переросла в бійку. В результаті завданих тілесних ушкоджень вітчим помер.

Допитаний у судовому засіданні пояснив, що не бажав смерті потерпілого та шкодує, що не викликав швидку допомогу. Вказав, що останні чотири роки мати з вітчимом зловживали алкоголем, тому в домі постійно виникали сварки.

14 лютого 2019 року Світловодський міськрайонний суд визнав юнака винним у тяжкому злочині й призначив покарання – п’ять років тюрми.

Нагадаємо, у селi Бережинка Кропивницького району мiсцевi жителi виявили тiло чоловiка з тiлесними ушкодженнями.