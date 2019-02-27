Старшеклассник забил отчима, потому что тот не дал денег на продукты
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Кировоградской области несовершеннолетний парень до смерти забил сожителя своей матери. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
На момент совершения преступления молодой человек учился в 11 классе в Светловодске. Он жил вместе с матерью, отчимом и невестой. Сожитель матери проживал в их доме около десяти лет.
В день убийства парень попросил у отчима денег на продукты, тот отказал и посоветовал самому устроиться на работу.
Мужчина был нетрезв. Между ним и несовершеннолетним возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. В результате причиненных телесных повреждений отчим умер.
Допрошенный в судебном заседании пояснил, что не хотел смерти потерпевшего и жалеет, что не вызвал скорую помощь. Указал, что последние четыре года мать с отчимом злоупотребляли алкоголем, поэтому в доме постоянно возникали ссоры.
14 февраля 2019 года Светловодский горрайонный суд признал юношу виновным в тяжком преступлении и назначил наказание - пять лет тюрьмы.
Напомним, в селе Бережинка Кропивницкого района местные жители обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями.