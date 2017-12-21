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Старий Верховний суд не зміг ухвалити рішення про свою ліквідацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Старий Верховний суд України сьогодні не зміг ухвалити рішення про припинення діяльності та свою ліквідацію через відсутність кворуму. Про це повідомив в.о. голови ВСУ Василь Гуменюк, передає кореспондент УНН.

Старий Верховний суд не зміг ухвалити рішення про свою ліквідацію

"Сьогодні ми планували провести Пленум про припинення діяльності та ліквідації Верховного суду України у встановленому законом порядку... Але так сталося, що один із колег не з'явився. У нас немає кворуму. Якщо немає кворуму, ми не можемо розпочати засідання Пленуму Верховного суду України. Тому це засідання буде проведено дещо пізніше, коли ми відшукаємо кворум", - сказав в.о. голови ВСУ.

За словами В.Гуменюка, їм наразі не відомо, чому не прийшов один із суддів.

У той же час, він не уточнив, коли може відбутися наступний Пленум Верховного суду України, на якому буде розглядатися питання про ліквідацію суду. Але Пленум, на його думку, не відбудеться, швидше за все, до кінця року.

"Не думаю, що до Нового року ми зможемо зібрати кворум", - сказав він.

Зазначимо, що сьогодні були присутні тільки 9 суддів ВСУ, а для того, щоб відбувся пленум, повинно бути мінімум 10.

Нагадаємо, 15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний Суд у складі 115 суддів.

30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування. Цей суд буде єдиною касаційною інстанцією в Україні.

У зв’язку зі змінами припиняють свою діяльність цілий ряд судових установ, зокрема старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ.

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