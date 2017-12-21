Старый Верховный суд не смог принять решение о своей ликвидации

"Сегодня мы планировали провести Пленум о прекращении деятельности и ликвидации Верховного суда Украины в установленном законом порядке... Но так случилось, что один из коллег не явился. У нас нет кворума. Если нет кворума, мы не можем начать заседание Пленума Верховного суда Украины. Поэтому это заседание будет проведено несколько позже, когда мы найдем кворум", - сказал и.о. председателя ВСУ.

По словам В.Гуменюка, пока не известно, почему не пришел один из судей.

В то же время он не уточнил, когда может произойти следующий Пленум Верховного суда Украины, на котором будет рассматриваться вопрос о ликвидации суда. Но Пленум, по его мнению, не произойдет, скорее всего, до конца года.

"Не думаю, что до Нового года мы сможем собрать кворум", - сказал он.

Отметим, что сегодня присутствовали только 9 судей ВСУ, а для того, чтобы состоялся пленум, должно быть минимум 10.

Напомним, 15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный Суд в составе 115 судей.

30 ноября 2017 года главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования. Этот суд будет единственной кассационной инстанцией в Украине.

В связи с изменениями прекращают свою деятельность целый ряд судебных учреждений, в частности старый Верховный суд, Высший административный суд, Высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.