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Станцію метро "Васильківська" відкрили після "замінування"

Станцію метро "Васильківська" відкрили після "замінування"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Станцію київського метро "Васильківська" відкрили для пасажирів після перевірки повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.

"Станцію "Васильківська" перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві закрили станцію метро "Васильківська" на вхід та вихід через анонімний дзвінок про замінування.

Також у Києві "замінували" клуб перед концертом гурту Hurts.

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