Станцію метро "Васильківська" відкрили після "замінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Станцію київського метро "Васильківська" відкрили для пасажирів після перевірки повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.
"Станцію "Васильківська" перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві закрили станцію метро "Васильківська" на вхід та вихід через анонімний дзвінок про замінування.
Також у Києві "замінували" клуб перед концертом гурту Hurts.