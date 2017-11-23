Станцію метро "Васильківська" відкрили після "замінування"

"Станцію "Васильківська" перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві закрили станцію метро "Васильківська" на вхід та вихід через анонімний дзвінок про замінування.

Також у Києві "замінували" клуб перед концертом гурту Hurts.