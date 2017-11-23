Станцию ​​метро "Васильковская" открыли после "заминирования"

"Станция "Васильковская" проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве закрыли станцию метро "Васильковская" на вход и выход из-за анонимного звонка о заминировании.

Также в Киеве "заминировали" клуб перед концертом группы Hurts.