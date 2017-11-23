Станцию метро "Васильковская" открыли после "заминирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Станцию киевского метро "Васильковская" открыли для пассажиров после проверки сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.
"Станция "Васильковская" проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве закрыли станцию метро "Васильковская" на вход и выход из-за анонимного звонка о заминировании.
Также в Киеве "заминировали" клуб перед концертом группы Hurts.